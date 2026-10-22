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Кабмін дозволив бізнесу будувати підземні об'єкти для виробництва зброї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кабмін дозволив бізнесу будувати підземні об'єкти для виробництва зброї
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що бізнесу дозволили будувати підземні заводи для виробництва зброї
фото: Сергій Корецький/Telegram

Компанії зможуть продавати або здавати в оренду захищені виробничі приміщення оборонним підприємствам

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку оборонно-промислового комплексу. Зокрема, уряд дозволив приватним компаніям будувати підземні виробничі приміщення для потреб оборонної галузі, а також спростив ввезення комплектувальних для виготовлення озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, перше рішення передбачає залучення приватного бізнесу до будівництва підземних виробничих об'єктів, які використовуватимуть підприємства оборонно-промислового комплексу.

Відтепер приватні компанії можуть самостійно будувати такі приміщення, а після завершення будівництва продавати їх або здавати в оренду підприємствам, які безпосередньо займаються виробництвом зброї.

Як пояснив прем'єр-міністр, цей механізм має спростити створення додаткових виробничих площ та збільшити їхню кількість. Особливого значення таке рішення набуває на тлі посилення російських ударів.

«На практиці це означає, що відсьогодні приватні компанії можуть будувати і в майбутньому здавати в оренду або продавати такі об'єкти підприємствам, які безпосередньо виробляють зброю. Це спростить і збільшить кількість необхідних площ, особливо на фоні інтенсифікації російських ударів», – зазначив Корецький.

Друге рішення уряду стосується імпорту комплектувальних, необхідних для виробництва озброєння, яке фінансують міжнародні партнери України.

Згідно із запровадженим механізмом, такі товари можна буде ввозити на територію України зі звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Окремо уряд передбачив спрощення митних процедур для підприємств. Зокрема, йдеться про скорочення часу огляду та митного оформлення товарів із використанням механізму «єдиного вікна».

«Дуже важливо, що для бізнесу ми спрощуємо і в рази скорочуємо процедуру огляду та митного оформлення товарів через «єдине вікно», – наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомляло, що через посилення російських ударів по українській економіці підприємства змушені змінювати підходи до організації своєї роботи. Зокрема, компанії децентралізують складські приміщення, переходять до підземного будівництва та розвивають оборонні технології. Такі заходи спрямовані на зменшення ризиків для виробництва в умовах постійних обстрілів.

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Теги: укриття Сергій Корецький бізнес

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