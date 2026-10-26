Ірина Білик вразила шанувальників спогадами про початок кар'єри

Ірина Білик показала, як виглядала на початку своєї кар'єри

Примадонна української естради, співачка Ірина Білик показала, як розпочинала свою кар'єру. Артистка опублікувала архівні кадри у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

На кадрах, якими поділилася Ірина Білик, вона показалася у молоді роки. В одному з фрагментів відео зірка дає автографи своїм шанувальникам. На інших можна побачити кадри з її старих кліпів, а також різних виступів на концертах та зустрчей з фанатами.

На деяких фото артистка показала, як змінювався її образ та стиль протягом кар’єри. У кадрі можна побачити її з білявим та навіть рудим волоссям, а також із різними зачісками – довгими чи короткими та хвилястими. Та навіть із рудим каре. «Дивлюся на ці кадри й усміхаюся. Стільки всього змінилося, але дещо залишається незмінним – музика, емоції та любов, яку ми розділяємо з вами вже стільки років. А ви пам’ятаєте мене саме такою?» – написала артистка.

У коментарях шанувальники відповіли зірці на її запитання. Користувачі поділилися своїми спогадами про перший концерт чи зустріч і знайомство зі співачкою:

«Ірина – це дійсно Примадонна української естради!»

«Скільки років Ви віддали сцені! Кожен раз різна і неповторна! І завжди чарівна, ефектна, креативна... Ви надзвичайна жінка».

«Співачку люблять не за колір волосся чи довжину спідниці, і не за зачіску тощо. Ірину Білик люблять за все».

«Звісно, пам’ятаємо! Ходили на Ваші концерти в Чернігові, співали разом із Вами й надихалися Вашою творчістю. Ваші пісні – це стільки спогадів, емоцій і дорогих серцю моментів! Дякуємо за них».

«Так, пам’ятаю від 1991 року. Знала всі пісні, дуже любила і люблю… Ірочко, часи міняються, а ви ні. Як завжди на висоті».

«Зірка української естради і символ України!»

Нагадаємо, Народна артистка України Ірина Білик показала свої фото з раннього дитинства й розповіла, що побляла яскраво вдягатися й в юнні роки. Також зірка звернулася до шанувальників та запитала, що вони хотіли б дізнатися в дитинстві від себе теперішніх.