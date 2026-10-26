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Ірина Білик вразила шанувальників спогадами про початок кар'єри

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Білик опублікувала свої фото молодих років
фото: Ірина Білик/Facebook

Ірина Білик показала, як виглядала на початку своєї кар'єри

Примадонна української естради, співачка Ірина Білик показала, як розпочинала свою кар'єру. Артистка опублікувала архівні кадри у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

На кадрах, якими поділилася Ірина Білик, вона показалася у молоді роки. В одному з фрагментів відео зірка дає автографи своїм шанувальникам. На інших можна побачити кадри з її старих кліпів, а також різних виступів на концертах та зустрчей з фанатами.

На деяких фото артистка показала, як змінювався її образ та стиль протягом кар’єри. У кадрі можна побачити її з білявим та навіть рудим волоссям, а також із різними зачісками – довгими чи короткими та хвилястими. Та навіть із рудим каре.  «Дивлюся на ці кадри й усміхаюся. Стільки всього змінилося, але дещо залишається незмінним – музика, емоції та любов, яку ми розділяємо з вами вже стільки років. А ви пам’ятаєте мене саме такою?» – написала артистка.

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У коментарях шанувальники відповіли зірці на її запитання. Користувачі поділилися своїми спогадами про перший концерт чи зустріч і знайомство зі співачкою:

  • «Ірина – це дійсно Примадонна української естради!»
  • «Скільки років Ви віддали сцені! Кожен раз різна і неповторна! І завжди чарівна, ефектна, креативна... Ви надзвичайна жінка».
  • «Співачку люблять не за колір волосся чи довжину спідниці, і не за зачіску тощо. Ірину Білик люблять за все».
  • «Звісно, пам’ятаємо! Ходили на Ваші концерти в Чернігові, співали разом із Вами й надихалися Вашою творчістю. Ваші пісні – це стільки спогадів, емоцій і дорогих серцю моментів! Дякуємо за них».
  • «Так, пам’ятаю від 1991 року. Знала всі пісні, дуже любила і люблю… Ірочко, часи міняються, а ви ні. Як завжди на висоті».
  • «Зірка української естради і символ України!»

Нагадаємо, Народна артистка України Ірина Білик показала свої фото з раннього дитинства й розповіла, що побляла яскраво вдягатися й в юнні роки. Також зірка звернулася до шанувальників та запитала, що вони хотіли б дізнатися в дитинстві від себе теперішніх.

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Теги: Ірина Білик співачка фото відео

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