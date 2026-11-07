У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі і поранені

Правоохоронці з'ясовують обставини та встановлюють причетних до нападу

У центрі польського міста Краків сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені. Інцидент трапився на Головному Ринку – одній із найвідоміших туристичних площ міста. На місце події прибули поліція, рятувальники та медики, територію оточили. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita, інформує «Главком».

Очевидці інциденту розповіли, що на площу виїхала машина, а люди, які сиділи в кабіні, почали стріляти по перехожих. Поліція почала рятувальну операцію, а на місце трагедії приземлився гелікоптер.

❗️У центрі Кракова сталася стрілянина: двоє загиблих, восьмеро поранених За попередніми даними, невідомий відкрив вогонь з автомобіля, що проїжджав повз натовп. На місці працюють екстрені служби, залучено медичний гелікоптер. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2026

Згодом медіа Wiadomosci уточнило, що точно відомо про двох загиблих та 10 поранених. Польські правоохоронці заявили, що стрільців не затримали, а автомобіль ще шукають. Тим часом громадян просять перебувати у приміщеннях та не перебувати на вулиці, ідеться у матеріалі. На відео з місця подій показали авто, яке мчало краківськими вулицями, а за ним – машина поліції.

Обставини інциденту, точна кількість загиблих і поранених, а також мотиви нападників наразі з'ясовуються.