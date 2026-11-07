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У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі і поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі і поранені
Поліція почала рятувальну операцію, а на місце трагедії приземлився гелікоптер
фото: rmf24.pl

Правоохоронці з'ясовують обставини та встановлюють причетних до нападу

У центрі польського міста Краків сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені. Інцидент трапився на Головному Ринку – одній із найвідоміших туристичних площ міста. На місце події прибули поліція, рятувальники та медики, територію оточили. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita, інформує «Главком».

Очевидці інциденту розповіли, що на площу виїхала машина, а люди, які сиділи в кабіні, почали стріляти по перехожих. Поліція почала рятувальну операцію, а на місце трагедії приземлився гелікоптер.

Згодом медіа Wiadomosci уточнило, що точно відомо про двох загиблих та 10 поранених. Польські правоохоронці заявили, що стрільців не затримали, а автомобіль ще шукають. Тим часом громадян просять перебувати у приміщеннях та не перебувати на вулиці, ідеться у матеріалі. На відео з місця подій показали авто, яке мчало краківськими вулицями, а за ним – машина поліції.

Обставини інциденту, точна кількість загиблих і поранених, а також мотиви нападників наразі з'ясовуються.

 

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Теги: відео Краків стрілянина поліція

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