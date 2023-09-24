Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла

Наслідки ракетного обстрілу по центру Кременчука 22 вересня 2023 року

Унаслідок удару постраждали шестеро дітей

У Кременчуці зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу до 55 осіб. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Дмитро Лунін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі одна дитина. Усього постраждало шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка», – написав голова ОВА.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 22 вересня війська РФ завдали ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру. Було також пошкоджено житлові будинки в центрі міста. Вибито вікна, пошкоджено покрівлю, подекуди є руйнування оздоблення фасадів.

Триває 578-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, обстрілює як військові, так і цивільні об’єкти.