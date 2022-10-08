З’явилося відео моменту вибуху на Кримському мосту

Внаслідок вибуху Кримський міст зазнав серйозних руйнувань

У мережі оприлюднили відео моменту потужного вибуху, який стався сьогодні вранці на Кримському мосту.

Зазначимо, як заявив російський національний антитерористичний комітет, на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях