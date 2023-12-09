Кулеба: Україна готується до нового контрнаступу

Україна активно готує нові підрозділи для повернення наступальних та оборонних операції по всій лінії фронту

Триваюча збройна відсіч українських захисників широкомасштабній військовій агресії РФ знижують можливості Кремля для перегрупування. Про це заявив глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у публікації The Wall Street Journal.

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«Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад», – сказав він.

Кулеба зазначив, що будь-яка пауза у бойових діях зараз лише дасть Росії шанс перегрупуватися та підготуватися до нових військових дій.

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Крім того, дипломат зазначив, що наразі Україна активно готує нові підрозділи для повернення наступальних та оборонних операції по всій лінії фронту.

«Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції», – підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що розвідувальний центр Естонських Збройних Сил прогнозує, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України попри значні втрати, про що свідчить перегрупування загарбників.