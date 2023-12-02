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Німецька газета Bild звільнила кореспондента, який вчив любити Росію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Німецька газета Bild звільнила кореспондента, який вчив любити Росію
Юрген Хельфріхт (зліва) і Ханс-Іоахім Фрей
колаж: Bild

Журналіст є співавтором пропагандистської книги

Німецький таблоїд Bild звільнив свого старшого кореспондента за участь у написанні книги «Навчитися любити Росію». Про це повідомила редакція видання.

Bild дізналася про участь свого співробітника, 60-річного Юргена Хельфріхта, у написанні книги Russland lieben lernen. Її основний автор – ексглава Дрезденського оперного балу Ханс-Іоахім Фрей.

Книгу німецькою мовою він випустив у 2018 році. Передмову до неї написав російський політик та колишній помічник російського диктатора Володимир Мединський. У ній він заявив про «хибні та поверхові» уявлення про Росію, які іноземці нібито поширюють «у пропагандистських цілях». А 2021 року з'явилося і російськомовне видання з передмовою диктатора РФ Володимира Путіна.

«Вітчизняному читачеві надається можливість подивитись очима німецького громадського діяча на сучасне життя, на цінності та устремління російського народу. Відчути, наскільки штучні, нав’язані стереотипи та пропагандистські кліше далекі від реального сприйняття людей, які відвідали Росію і прагнуть об'єктивно оцінити її проблеми та її досягнення», – сказав Путін у передмові.

Співавтором книги вказаний Хельфріхт, який працював старшим кореспондентом Bild у Дрездені. Журналіст не поінформував редакцію про участь у цьому проєкті. Bild наголосила, що ніколи не надала б дозволу на це, оскільки не поділяє такий світогляд. Через це Хельфріхта було звільнено.

Нагадаємо, що у жовтні американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці.

Теги: журналіст Німеччина ЗМІ росія пропаганда

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