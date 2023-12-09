Foreign Policy назвав найкоротший шлях до перемоги України

Експерти з видання Foreign Policy впевнені, що найкоротший шлях до перемоги України пролягає через Крим

Експерти Foreign Policy переконані, що новий етап війни починається саме зараз

Експерти з журналу Foreign Policy вважають, що найшвидший шлях до перемоги України веде через Крим. Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.

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Як йдеться у матеріалі Foreign Policy, контрнаступ Києва не виправдав очікувань більшості спостерігачів. Західні ЗМІ пишуть, що Європою та США поширюється фаталістична позиція про ймовірність поразки України.

«Ситуація не виглядає простою. Москва чітко дала зрозуміти, що буде згодна лише на капітуляцію Києва, а навіть потужний наземний опір лише збадьорить Кремль. Єдиний спосіб переконати російського президента Путіна відмовитися від своїх планів – це надати Україні засоби для перемоги у реальному бою», – відзначається у статті.

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Експерти підкреслюють, що США мають розуміти: Росія не зацікавлена ​​у справжньому припиненні бойових дій.

«Ми вже знаємо, що Путін розглядає припинення вогню як знаряддя війни. Також нереалістично думати, що Путін задовольниться контролем над п’ятьма регіонами України, які він уже анексував: Кримом, Донеччиною, Херсонщиною, Луганщиною і Запоріжжям, лише першу з яких він повністю контролює», – пише Foreign Policy.

Видання відзначає, що українці переконані в необхідності протистояти Росії збройним шляхом і досягли в цьому реальних успіхів. У Києва все ще є сили для боротьби.

«Обмеження від Вашингтона на використання Україною західної зброї для атак на територію Росії ще більше обмежили можливості Києва. Як зазначав один із авторів цієї статті весною минулого року перед початком контрнаступу України: «Якщо контрнаступ України сповільнюється або навіть не вдається, це не означає, що потрібно припиняти підтримку. Навпаки, це час взяти на замітку помилки, підтримувати потік зброї та тренувань, а також готувати Україну до наступного етапу війни», – вказано у тексті.

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Експерти Foreign Policy переконані, що новий етап війни починається саме зараз.

«На цій новій фазі Заходу слід розглянути сміливіші та креативніші варіанти підтримки України. Замість того, щоб шукати вихідні місця, яких не існує, вона повинна зосередити свої зусилля на наближенні України до перемоги, зосередившись на Криму. Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою постачання для російських операцій на півдні України. Як перший крок, Україна повинна відмовити Росії у свободі діяти з Криму», – завершується матеріал.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією.