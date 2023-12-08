Ситуація на фронті та закони з євроінтеграції: Зеленський провів засідання Ставки

Глава держави подякував всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу

Сьогодні, 8 грудня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього обговорювалася оперативна ситуація на фронті. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

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«Провів засідання Ставки. Як і завжди, Головком, командувачі за напрямками доповіли щодо оперативної ситуації. Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь», – заявив він.

Зеленський подякував всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу. «Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше – і зараз, у боях і взимку, і цієї осені», – підкреслив президент.

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Також глава держави відзначив, що говорив сьогодні з премʼєр-міністеркою Естонії – і про збереження підтримки України партнерами загалом, і про цілком конкретні речі, які потрібні нашій державі, нашим воїнам, щоб досягати необхідних результатів. «Я вдячний за розуміння й допомогу. Звичайно, обговорили й питання єдності Євросоюзу – передусім у контексті відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС. Україна виконує всі зобов’язання. Ми вже неодноразово це доводили».

Зеленський наголосив, що сьогодні Верховна Рада України ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. «Враховано висновки Венеційської комісії – конкретно щодо національних спільнот. Очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу і відповідні європейські обіцянки Україні будуть виконані. У нас було сім рекомендацій – ми зробили все, чого від нас чекали на грудень.

І ми продовжуємо нашу активну зовнішньополітичну роботу, щоб наблизити позитив для України і щодо оборони, і щодо макрофіну, і щодо політичної та мотиваційної сили. Кожен, хто захищає свободу, потребує відчуття, що він чи вона не наодинці. Вільний світ має бути об’єднаним. І, щоб бути справді успішною, Україна має бути донором єднання», – наголосив президент.

Нагадаємо, триває 653-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Ворог завдав 27 ракетних та 27 авіаційних ударі, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.