Данілов розповів про російських шпигунів у СБУ: у відомстві відреагували

У спецслужбі акцентували, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення

Протягом 2022-2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тис. зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб

Служба безпеки України пояснила, що слова секретаря РНБО Олексія Данілова про нібито активізацію російських шпигунів у лавах спецслужб неправильно інтерпретували. Насправді інформація не відповідає дійсності, а наші спецслужби регулярно нейтралізують будь-які спроби ворога використати ворожу агентуру. Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі «РБК-Україна».

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«Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці», – заявили в СБУ.

У відомстві нагадали, що протягом 2022-2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тис. зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб. «Серед викритих у тому числі – народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші», – зазначили в СБУ.

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Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення, акцентували в спецслужбі. «Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських ФСБ та ГРУ використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені», – підсумували в пресслужбі в коментарі виданню.

Нагадаємо, Данілова в інтерв'ю The Times заявив, що Росія активізувала мережу шпигунів в Україні, зокрема, в Службі безпеки. Метою загарбників є дестабілізувати ситуацію в країні та підірвати єдність нашої держави.