Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Данілов розповів про російських шпигунів у СБУ: у відомстві відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов розповів про російських шпигунів у СБУ: у відомстві відреагували
У спецслужбі акцентували, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення
фото ілюстративне

Протягом 2022-2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тис. зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб

Служба безпеки України пояснила, що слова секретаря РНБО Олексія Данілова про нібито активізацію російських шпигунів у лавах спецслужб неправильно інтерпретували. Насправді інформація не відповідає дійсності, а наші спецслужби регулярно нейтралізують будь-які спроби ворога використати ворожу агентуру. Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі «РБК-Україна».

«Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці», – заявили в СБУ.

У відомстві нагадали, що протягом 2022-2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тис. зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб. «Серед викритих у тому числі – народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші», – зазначили в СБУ.

Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення, акцентували в спецслужбі. «Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських ФСБ та ГРУ використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені», – підсумували в пресслужбі в коментарі виданню.

Нагадаємо, Данілова в інтерв'ю The Times заявив, що Росія активізувала мережу шпигунів в Україні, зокрема, в Службі безпеки. Метою загарбників є дестабілізувати ситуацію в країні та підірвати єдність нашої держави. 

Теги: росія СБУ шпигун державна зрада Даніло Олексій Данілов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль передав під контроль Татарстану частину окупованої Луганщини – Центр спротиву
Кремль передав під контроль Татарстану частину окупованої Луганщини – Центр спротиву
30 жовтня, 06:50
Сили оборони відбивають ворожі атаки і відвойовують територію
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
11 листопада, 07:38
Одного зі злочинців затримали напередодні виїзду до Росії
Доктор філософії «полював» на Patriot в Києві: вдома любувався магнітиками з Путіним (фото)
13 листопада, 11:25
Президент Сербії намагається зацементувати свою владу, але план може дати збій, а опозиція отримати шанс на зміни
Дострокові вибори в Сербії. Що задумав президент Вучич? Балкани
6 листопада, 09:31
Сильний вибух пролунав близько о 07:30
У Підмосков'ї знову пролунали вибухи в районі заводу-виробника «Кинджалів»
14 листопада, 08:59
Путін нібито готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця
У президентській кампанії Путін уникатиме теми війни в Україні – ISW
9 листопада, 05:44
Путін готується до ще одного президентського строку
Путін вирішив, як проходитимуть «вибори» президента РФ на окупованих територіях України
15 листопада, 07:31
Протистояння з Росією не закінчиться, стверджує полковник ЗСУ
Скільки триватиме війна в Україні: полковник ЗСУ зробив прогноз
11 листопада, 16:44
Автори статті вважають, що США мають спонукати Україну до перемовин
Авторитетне американське видання опублікувало статтю про «замороження» війни в Україні
18 листопада, 19:31

Події в Україні

Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах
Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 288 тис. домогосподарств
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 288 тис. домогосподарств
Через негоду на Одещині загинуло п'ять осіб – Зеленський
Через негоду на Одещині загинуло п'ять осіб – Зеленський
«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС. Головне за 27 листопада
«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС. Головне за 27 листопада
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: як пройшов день на фронті
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: як пройшов день на фронті
Скільки «Кинджалів» збила українська ППО: дані Повітряних сил
Скільки «Кинджалів» збила українська ППО: дані Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
54K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
21K
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
20K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
19K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
8406
Кирило Кернес: Батько не піддавався лікуванню: його мучили, насильно тримали, аби захопити владу у Харкові

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua