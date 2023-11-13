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З Сектору Гази за день евакуювалася рекордна кількість іноземців – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
З Сектору Гази за день евакуювалася рекордна кількість іноземців – ЗМІ
Автобус з громадянами Канади, нещодавно евакуйованими з Гази, готується вирушити з пункту пропуску
фото: CNN

Єгипет почав пропускати із Сектору Гази іноземців за заздалегідь складеними списками два тижні тому

Протягом минулої доби із Сектору Гази до Єгипту евакуювалися 826 іноземців – це рекорд з початку вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю. Про це повідомляє CNN.

За різними джерелами, у неділю через КПП «Рафах» відбулося переправлення 826 осіб з іноземними паспортами в Єгипет. Варто зазначити, що саме вчора, 12 листопада, цей пункт пропуску відкрився після дпісля дводенної паузи.

За даними джерел у прикордонній службі Єгипту, 826 осіб – це рекордна кількість іноземців, які евакуювалися із сектора Газа за один день. 

Зазначимо, що Єгипет почав пропускати із Сектору Гази іноземців за заздалегідь складеними списками два тижні тому.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю, Біньямін Нетаньягу, заявив, що його країна вживає всі можливі заходи для звільнення заручників, яких утримують бойовики угруповання ХАМАС. 

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц Нетаньягу також закликав увесь світ приєднатися до Ізраїлю у спробі звільнити заручників виступив проти негайного припинення вогню в Секторі Гази, попри міжнародні заклики зупинити спробу Ізраїлю ліквідувати ХАМАС. 

Нагадаємо, що в Організації об'єднаних націй заявили, що її офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу

До слова, президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС. Крім того, він назвав умову для припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу.

Теги: міністр Єгипет бомбардування ХАМАС звільнення Олаф Шольц

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