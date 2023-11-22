Допоможуть пережити зиму: Україна просить у США Sentinel

Радари ближньої дії Sentinel призначені для відстеження балістичних ракет, тихохідних безпілотників, літаків, вертольотів та інших об'єктів

Запит пов'язаний із занепокоєнням Києва щодо можливих чергових ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Росії

Україна хоче отримати від Сполучених Штатів радари малої дальності Sentinel для відстеження балістичних ракет та інших об’єктів. Про це повідомляє Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що даний запит пов'язаний із занепокоєнням Києва щодо можливих чергових ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Росії.

Радари ближньої дії Sentinel призначені для відстеження балістичних ракет, тихохідних безпілотників, літаків, вертольотів та інших об'єктів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українська сторона нібито заявляє, що цей запит має вирішальне значення для того, щоб пережити зиму. Адже нові радари можуть забезпечити більше покриття для тих частин країни, які щоденно страждають російських ударів. Радари можуть використовуватися для захисту заводів, де Україна планує виробляти власне озброєння.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.