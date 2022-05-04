Німецькі політики взялися доводити, що Шольц – не ковбаса

Олаф Шольц – це не ковбаса, це канцлер Федеративної Республіки Німеччини, кажуть політики

У Німеччині розкритикували посла України Олафа Шольца через його висловлювання про канцлера

Віце-президент Бундестагу Вольфганг Кубікі розкритикував посла України в Німеччині Андрія Мельника за його висловлювання про канцлера Олафа Шольца. «Олаф Шольц – не ковбаса, це канцлер Федеративної Республіки Німеччини», – сказав Вольфганг Кубікі, а також додав: «Це потрібно поважати». Про це інформує «Welt».

Раніше Мельник називав Шольца «скривдженою ліверною ковбасою». Це німецький фразеологізм, котрий означає, що людина вдає безневинно ображену.

Андрій Мельник у такий спосіб відреагував на заяву канцлера про те, що про поїздку до Києва для нього не може бути й мови, оскільки українська сторона кілька тижнів тому не запросила федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Критикує Мельника і заступник лідера фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадепхул.

«Навіть в особливих ситуаціях дипломатичні представники повинні поводитися належним чином відносно до урядовців», – підкреслив він. Крім того, заява Мельника також нерозумна, бо не підходить для збільшення солідарності з Україною. «Це не дає підтримки. Це не допомагає загальній справі», – сказав Вадепхул.

Водночас заступник лідера фракції ХДС/ХСС заявив, що Шольц повинен посилати чіткі сигнали і «проявляти солідарність через присутність».

Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

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