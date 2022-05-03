Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини
Зустріч політиків тривала близько години
Президент України Володимир Зеленський 3 травня зустрівся з лідером найбільшої опозиційної партії Німеччини – Християнсько-Демократичний союз (ХДС) – Фрідріхом Мерцем. Бесіда тривала близько години, повідомляє газета Bild.
Як зазначає видання, зустріч Зеленського і Мерца не входила до офіційного графіку візиту глави ХДС в Україну. Переговори проходили у резиденції президента України і тривали близько години.
У програмі візиту Мерца в Україну також заплановані переговори зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком і українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Раніше повідомлялося, що до Києва їде лідер опозиційної партії Німеччини.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Український посол Андрій Мельник розкритикував відмову німецького канцлера Олафа Шольца, який образився на позицію Офісу президента щодо президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.
«Розігрувати ображену ковбасу – не дуже по-державницьки», – цитує дипломата німецька газета Spiegel.
12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.
За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.
Тим часом Німеччина вирішила поставити Україні важку артилерійську техніку.