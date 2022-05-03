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    Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини

    Глава Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц зустрівся з президентом Володимиром Зеленським 3 травня у Києві&nbsp; - Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини
    Глава Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц зустрівся з президентом Володимиром Зеленським 3 травня у Києві 
    фото: Bild

    Зустріч політиків тривала близько години

    Президент України Володимир Зеленський 3 травня зустрівся з лідером найбільшої опозиційної партії Німеччини – Християнсько-Демократичний союз (ХДС) – Фрідріхом Мерцем. Бесіда тривала близько години, повідомляє газета Bild.

    Як зазначає видання, зустріч Зеленського і Мерца не входила до офіційного графіку візиту глави ХДС в Україну. Переговори проходили у резиденції президента України і тривали близько години.

    У програмі візиту Мерца в Україну також заплановані переговори зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком і українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Раніше повідомлялося, що до Києва їде лідер опозиційної партії Німеччини.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

    Український посол Андрій Мельник розкритикував відмову німецького канцлера Олафа Шольца, який образився на позицію Офісу президента щодо президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

    «Розігрувати ображену ковбасу – не дуже по-державницьки», – цитує дипломата німецька газета Spiegel.

    12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

    За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

    Тим часом Німеччина вирішила поставити Україні важку артилерійську техніку.

    Теги: МЗС росія окупанти Німеччина війна Bild Володимир Зеленський Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини