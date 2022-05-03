Німеччина вирішила поставити Україні важку артилерійську техніку

Panzerhaubitzen 2000 здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів

Федеральний уряд Німеччини вирішив поставити в Україну самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запасів Збройних сил ФРН. Про це пише видання Die Welt з посиланням на джерела.

Рішення було прийняте всупереч пораді керівних військових у Бундесвері. Вони раніше зазначали, що лише близько 40 зі 119 Panzerhaubitzen 2000, які перебувають на озброєнні Бундесверу, є боєздатними та незамінними для власних потреб Німеччини.

Використання для України зброї, яка має складну цифрову систему керування вогнем, також ставилася під сумнів німецькими військовими. Проте уряд проігнорував ці занепокоєння, хоча тривалий час висловлював побоювання, що передача важкої зброї Україні може послабити Бундесвер.

Panzerhaubitzen 2000 – це важкі артилерійські установки, здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів . як повідомлялося, США розпочали додаткову підготовку українських бійців на американських військових об'єктах у Німеччині. Навчають їх користуванню радарними системи та бронетехнікою.

Нагадаємо, Україна отримає від Британії військову допомогу ще на $375 млн. Також США розпочали додаткову підготовку українських бійців на американських військових об'єктах у Німеччині. Навчають їх користуванню радарними системи та бронетехнікою.