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    У столичному метро розміщені мапи з Леніним та Фрунзе (фотофакт)

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    У столичному метро розміщені мапи з Леніним та Фрунзе (фотофакт)
    Фото з відкритих джерел

    У коментарях люди зазначають, що ці карти були створені більше 10 років тому

    Київський метрополітен досі використовує карти зі старими назвами вулиць. Так, на станції метро «Театральна» на карті позначені вулиці: Артема, Фрунзе та видніється пам’ятник Леніну. Про це написав журналіст Олександр Рудоманов на сторінці у Facebook.

    «КП «Київський метрополітен», я, звісно, вибачаюся, але сьогодні 2021 рік, Леніна знесли, вулиць Фрунзе, Артема теж немає», – написав журналіст.

    У коментарях під фото люди зазначають, що ці карти були створення дуже давно, понад 10 років тому. А перейменування вулиць Києва відбулися у 2015 році. Тож у Київському метрополітені просто ще не встигли внести зміни.

    За словами заступниці начальника КП «Київський метрополітен» Наталки Макогон, усі застаріли карти обов'язково буде змінено. «Всі ці карти будуть замінені. Вони застаріли», – написала у коментарі Макогон.

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    У столичному метро розміщені мапи з Леніним та Фрунзе (фотофакт)
    У столичному метро розміщені мапи з Леніним та Фрунзе (фотофакт)
    У столичному метро розміщені мапи з Леніним та Фрунзе (фотофакт)

    Також у дописах користувачі мережі зазначають, що незмінними залишилися не лише назви вулиць, а й зображення радянських героїв на стінах станції метро «Вокзальна». «Та то вулиці.. А на Вокзальній взагалі ще на стінах матроси з кулеметом та солдати в шинелях під лозунгом «Слава Червоній армії – армії визволитель ниці».

    Нагадаємо, столична Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака. Члени комісії також підтримали перейменування низки вулиць та провулків

    Як повідомлялося, український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна».

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    Теги: декомунізація метро СРСР журналіст памятник герб
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    У столичному метро розміщені мапи з Леніним та Фрунзе (фотофакт)