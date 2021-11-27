«Рана в історії України». Тимошенко, Гройсман та інші політики згадують жертв Голодомору

Віталій Кличко розповів про бабусю, яка пережила голод

Останньої суботи листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодоморів. Це був геноцид, навмисне організований комуністичним керівництвом, що спричинив загибель мільйонів людей.

Своїми роздумами про трагічну сторінку у історії нашої держави поділилися відомі політики.

«Мільйони невинних загиблих та ще більше скалічених доль - це наслідки страшних голодоморів, які назавжди залишаться раною в історії України.

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять усіх, чиї життя забрали ті жахливі часи. Пам’ятаючи про цю трагедію, ми маємо робити все залежне, щоб такого більше ніколи не повторилося! Вічна пам’ять загиблим…», – написав на своїй сторінці у Facebook ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко наголосила, що українці надзвичайно сильні, бо змогли вистояти і вижити у таких важких випробуваннях.

«Минуло вже 88 років з тої страшної пори, а рани пам’яті досі ятряться й не заживають. Нам досі гірко, нам досі болить… Деякі події нашої історії не піддаються задавненню…

Часом це не вкладається в голові… Країна дивовижного чорнозему, побілених ошатних хат, мальовничих сіл, країна безкрайніх хлібних полів і неймовірних врожаїв, працьовитих і невтомних людей, господарів... Що ж треба було робити для того, аби й сюди прийшов голод?

Історія кілька разів на рік приходить до нас нагадуваннями… Бо ж і Голодомор не один… Пам’ятаємо й про 1921-1923, і про 1946-1947… А ще – Сандармох, Крути, Бабин Яр… Свідоме, цілеспрямоване знищення кращих, найталановитіших, найпрацьовитіших, найвідважніших…

Я схиляю голову перед силою цього народу, який зміг вистояти й вижити, пройшовши через страшні жорна неймовірних втрат…

Пам’ять не має бути пасивною. Жертви не повинні бути даремними. Не тільки пам’ятати, а зробити все для того, щоб нічого подібного більше ніколи не повторилося. Мусимо бути сильними і єдиними! В єдності наша безпека й успіх! Хай горить свіча у нашому вікні. Вічна пам’ять полеглим, замученим, закатованим... Пам’ятаємо…», – написала Юлія Тимошенко.

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що його бабуся єдиною вижила із своїх семи братів та сестер.

«Моє покоління дізнавалось про Голодомор від тих, хто пережив цей жах. Адже про цю трагедію тоді не писали в книжках та газетах. Не розповідали на радіо, не показували по телебаченню. У нашій родині голод пережила бабуся Євдокія Пилипівна. Коли вона розповідала мені малому про ті часи, я думав, що то моторошна легенда. А то була навіть не вся жахлива правда... Бабуся єдина вижила зі своїх семи братів і сестер. І одна з небагатьох у своєму рідному селі», – поділився Віталій Клико.

Натомість колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що сьогодні той день, коли серед усіх буденних справ і турбот треба знайти час і зупинитися.

«Зупинитися, щоб усвідомити, які страшні сторінки були в нашій історії - Голодомори. Зупинитися, щоб запалити свічку. Чи почитати більше про те, як жорстоко і цинічно сталінський режим знищував мільйони людей. Чи розповісти дітям родинну історію, яку вам передали ваші батьки. Можливо, помолитися. Або просто хвилиною мовчання вшанувати пам’ять вбитих голодом українців. У нас забрали найцінніше – наших людей. Але національну пам’ять й історичну правду ми збережемо», – написав Володимир Гройсман у Facebook.

Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочнеться акція «Запали свічку пам’яті».

Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.