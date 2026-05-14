Лінія фронту станом на 14 травня 2026. Зведення Генштабу

Вікторія Літвінова
Ситуація на фронті 14 травня
фото: Генштаб ЗСУ
14 травня на фронті відбулося 202 бойових зіткнення

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 55 ракет, здійснив 61 авіаційний удар – скинув 218 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5202 дрони-камікадзе та здійснив 1964 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

14 травня на фронті відбулося 202 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося шість боєзіткнень, одне з яких досі триває. Противник завдав одного авіаудару, скинув дві авіабомби, здійснив 78 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 12 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Тернового, Радьківки й Ізбицького. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку

Наші оборонці відбивали три ворожі спроби просунутися вперед у районах населених пунктів Курилівка та Піщане. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у районах населених пунктів Діброва та Ставки. 

На Слов'янському напрямку

Спроба загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка не мала успіху.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив один невдалий штурм у бік Олександрограда.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбивали 21 ворожий штурм поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Кучерів Яру, Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Родинське, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Василівки, Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 79 окупантів та 16 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, одну гармату та 130 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 189 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка, Чарівне, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку

Противник тричі намагався просунутися в районах населених пунктів Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівки.

Нагадаємо, триває 1541-й день повномасштабної війни в Україні.

