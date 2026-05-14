Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 931 танк
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 14 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 14 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 14 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб;
  • танків – 11 931 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од.
  • артилерійських систем – 42 053 (+68) од.
  • РСЗВ – 1 787 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 379 (+3) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 96 355 (+213) од.
  • спеціальна техніка – 4 183 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 14 травня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 14 травня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1541-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
7 травня, 10:21
Нині триває 1533-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року
6 травня, 08:21
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
4 травня, 00:57
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
28 квiтня, 05:34
Перехоплення відбулося в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
21 квiтня, 12:37

Події в Україні

Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2026
Росія завдала комбінований удар по Україні: головне за ніч 14 травня
Росія завдала комбінований удар по Україні: головне за ніч 14 травня
Росія атакує Україну ракетами та безпілотниками
Росія атакує Україну ракетами та безпілотниками
Лінія фронту станом на 13 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 травня 2026. Зведення Генштабу

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua