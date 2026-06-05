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Росія атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені (фото)
Наслідки атаки на Дніпропетровщину в ніч проти 5 червня
фото: ДСНС

Одного з постраждалих госпіталізували до медзакладу, інший – лікуватиметься амбулаторно

Цієї ночі під ворожий удар потрапили населені пункти Дніпропетровської області. Через російський обстріл загинула людина, ще двоє – постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, понад 15 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками та артилерією.

Росія атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені (фото) фото 1
фото: ДСНС

«Ворог завдав ударів по місту Павлоград та Троїцькій громаді Павлоградського району. Внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє чоловіків постраждали. Пошкоджено підприємство та приватні житлові будинки. Також виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували», – написали в ДСНС.

Росія атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені (фото) фото 2
фото: ДСНС

«Ганжа уточнив, що одного з постраждалих госпіталізували до медзакладу, інший – лікуватиметься амбулаторно. У Самарівському районі у Перещепинській громаді, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Росія атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені (фото) фото 3
фото: ДСНС

На Синельниківщині ворог атакувано Шахтарську та Миколаївську громади. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автозаправну станцію та транспортні засоби. На Нікопольщині під ворожим вогнем перебували місто Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади», – додали рятувальники.

Нагадаємо, 3 червня російська терористична армія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі. «Одна з ракет під час обстрілу Дніпра поцілила у наш склад. Виникла пожежа, яка на зараз вже ліквідована, понівечено декілька вантажних авто компанії. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав», – зазначив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

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Теги: пожежа обстріл ДСНС Дніпропетровщина

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