Прикордонники знищили рідкісний російський дрон за $400 тис. (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили рідкісний дрон «Скат 450М»

Бійці підрозділу безпілотних систем Державної прикордонної служби України «Стрікс» ліквідували російський розвідувальний дрон «Скат 450М». Російський безпілотник було знищено на Південно-Слобожанському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Унікальний результат

Прикордонники оприлюднили відповідні відеокадри ураження.

За інформацією військових, цей апарат є вкрай рідкісним та цінним для окупаційних військ.

«Рідкісний трофей: прикордонники підрозділу «Стрікс» знищили другий рідкісний ворожий розвідувальний дрон «Скат 450М» на Південно-Слобожанському напрямку», – зазначили військові.

У відомстві підкреслили, що за весь час повномасштабної війни Сили оборони України збили не більше 20 апаратів такого типу.

«За весь час війни Силами оборони було збито не більше 20 таких апаратів. Знищення одразу двох рідкісних комплексів силами одного підрозділу – це унікальний випадок та об'єктивний показник ефективності нашої протиповітряної роботи», – написали військові.

Чому цей безпілотник важливий для РФ

Модифікація «Скат 450М» виконує специфічні завдання на фронті:

Глибока розвідка: Дрон є однією з ключових платформ ворога для збору інформації в тилу українських військ.

Дрон є однією з ключових платформ ворога для збору інформації в тилу українських військ. Коригування вогню: Апарат використовується для наведення артилерії та ракетних ударів.

Апарат використовується для наведення артилерії та ракетних ударів. Висока вартість: Орієнтовна ринкова ціна одного такого комплексу становить близько $400 тис.

«Главком» писав, що у ніч на 4 червня підрозділи Сильних безпілотних систем завдали серії точних ударів по військових та логістичних цілях в оперативній глибині противника.

Нагадаємо, Угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України підбило підсумки своєї роботи за рік та оприлюднило приголомшливу статистику верифікованих втрат ворога. За 358 діб з моменту створення командування, українські дрони нейтралізували понад 100 тис. живої сили противника та знищили сотні тисяч одиниць техніки, що втричі перевищує чисельність угруповання, яке Росія кидала на захоплення української столиці у 2022 році.