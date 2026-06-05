Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 5 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 5 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
РФ з початку війни втратила 11 980 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 550 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 5 червня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 5 червня 2026 року

Втрати ворога станом на 5 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

РФ у війні з Україною станом на 5 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 370 890 (+1 550) осіб;
  • танків – 11 980 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 684 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 43 315 (+68) од.;
  • РСЗВ – 1 832 (+2) од.;
  • засоби ППО – 1 404 (+1) од.;
  • літаків – 436 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1576 (+14) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2 046) од.;
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.;
  • підводні човни – 2 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 103 300 (+329) од.;
  • спеціальна техніка – 4 250 (+2) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 4 червня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 05.06.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 4 733
(крилаті ракети)		 ~ $14,19 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 329 776
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $9,89 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 436
(літаків)		 ~ $13,08 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 353
(гелікоптерів)		 ~ $5,29 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 11 980
(танків)		 ~ $29,95 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 43 315
(артсистем)		 ~ $64,97 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 24 684
(ББМ)		 ~ $14,81 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 404
(засобів ППО)		 ~ $21,06 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 33
(кораблі / катери)		 ~ $1,98 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

Примітка. Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1563-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати окупанти війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 2 червня
Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу
2 червня, 22:20
Під час наступу росіян на Маріуполь Ахметов кілька разів телефонував Прокопенку
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
1 червня, 09:22
Ситуація на фронті 30 травня
Лінія фронту станом на 30 травня 2026. Зведення Генштабу
30 травня, 22:26
Нині триває 1552-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року
25 травня, 08:17
Уражено деякі об’єкти противника
Сили оборони уразили понтонно-мостові переправи росіян
19 травня, 15:08
Венс: Фундаментальне питання полягає в тому, чи досягаємо ми достатнього прогресу, щоб виконати «червону лінію» президента?
Венс заявив, що США досягли прогресу в переговорах щодо Ірану
13 травня, 23:40
Українські захисники відбивають атаки російських окупаційних військ
DeepState: Російські війська просунулися на Донеччині
12 травня, 01:58
Парад без Путіна: Кремль готується до головного прильоту року
Парад без Путіна: Кремль готується до головного прильоту року
5 травня, 12:12
Андрій Сибіга підкреслив, що ця атака стала відповіддю Москви на мирні ініціативи Києва
«Росія показує своє справжнє обличчя терориста». МЗС відреагувало на атаку ворога
5 травня, 11:46

Події в Україні

Окупанти атакували будинок у Запоріжжі
Окупанти атакували будинок у Запоріжжі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2026
Конгрес США схвалив допомогу Україні, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 5 червня
Конгрес США схвалив допомогу Україні, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 5 червня
Ворог атакував Конотоп: п'ятеро постраждалих, троє з них – діти
Ворог атакував Конотоп: п'ятеро постраждалих, троє з них – діти
Дрони вдарили по нафтобазі в окупованому Луганську і кількох об'єктах ТОТ
Дрони вдарили по нафтобазі в окупованому Луганську і кількох об'єктах ТОТ

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Вчора, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Вчора, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua