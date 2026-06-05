МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС

Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року

Поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності тимчасове локальне припинення вогню, організоване МАГАТЕ. Воно дозволить провести критично важливий ремонт лінії електропередач, від якої залежить безпечна робота найбільшої атомної станції Європи. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, пише «Главком».

Під наглядом експертів МАГАТЕ технічні бригади найближчими днями розпочнуть ремонт лінії електропередач «Дніпровська» напругою 750 кВ після завершення розмінування території.

«Лінія електропередач 750 кВ була відключена понад два місяці тому, залишивши найбільшу в Європі АЕС повністю залежною від єдиної лінії 330 кВ для електроенергії, необхідної для охолодження її шести зупинених реакторів. За останні тижні ЗАЕС кілька разів втрачала доступ і до цієї лінії, змушуючи запускати аварійні дизельні генератори як останній засіб», – йдеться у повідомленні.

МАГАТЕ повідомляє, що це вже шосте тимчасове припинення вогню, узгоджене генеральним директором агентства Рафаелем Гроссі з Україною та Росією з кінця минулого року для забезпечення ядерної безпеки.

«Цього разу підготовка до ремонтів ускладнилася місцем пошкодження лінії електропередач: на вершинах високих опор уздовж лінії контролю в річці Дніпро», – додали в МАГАТЕ.

За словами Гроссі, обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ під час переговорів та погодилися на припинення вогню заради безпеки ядерного об'єкта.

«МАГАТЕ продовжить робити все можливе, щоб допомогти захистити людей і довкілля від ризику ядерної аварії, яка абсолютно нікому не принесе користі», – заявив він.

Напередодні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про небезпечну ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції після обстрілу розташованої поруч Запорізької теплоелектростанції.

До слова, у ніч на 3 червня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут.

«О 23:44 через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» станція повністю втратила зовнішнє електроживлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів», – повідомили в «Енергоатомі». За даними «Енергоатома», це вже п'ятий блекаут від початку 2026 року та 17-й з моменту захоплення станції російськими окупантами.