Окупанти атакували будинок у Запоріжжі
На місці удару виникла пожежа
На світанку 5 червня російські терористи атакували Запоріжжя. Ворог вдарив про приватному домоволодінню. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».
«Ворог вдарив по приватному домоволодінню у Запоріжжі. Житловий будинок охопило полум’я. Також горить легковий автомобіль», – написав він.
За попередніми даними, постраждалих чи жертв немає. Рятувальники виїхали для ліквідації наслідків.
Нагадаємо, російські терористи завдали удару по АЗС у Запоріжжі. Під час ліквідації пожежі на російський БпЛА атакував рятувальників.
До слова, у Запоріжжі ворог завдав кількох послідовних ударів по місту. Під перший удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа. Наступним ударом вражено об'єкт промислової інфраструктури.
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