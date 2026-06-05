Окупанти атакували будинок у Запоріжжі

На місці удару виникла пожежа

На світанку 5 червня російські терористи атакували Запоріжжя. Ворог вдарив про приватному домоволодінню. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

«Ворог вдарив по приватному домоволодінню у Запоріжжі. Житловий будинок охопило полум’я. Також горить легковий автомобіль», – написав він.

За попередніми даними, постраждалих чи жертв немає. Рятувальники виїхали для ліквідації наслідків.

Нагадаємо, російські терористи завдали удару по АЗС у Запоріжжі. Під час ліквідації пожежі на російський БпЛА атакував рятувальників.

До слова, у Запоріжжі ворог завдав кількох послідовних ударів по місту. Під перший удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа. Наступним ударом вражено об'єкт промислової інфраструктури.