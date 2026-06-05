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Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року
В Україні триває 1563-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора на Покровському напрямку

За минулу добу зафіксовано 273 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, два пункти управління та три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 89 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 2

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 3

Наші оборонці зупинили шість спроб ворога просунутися вперед: в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 4

Ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в бік Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 13 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 6

Ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 7

Окупанти здійснили 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного, Нового Шахового.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Новоолександрівка, Родинське, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 9

Противник атакував 10 разів, у районах Січневого, Вороного, Тернового та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 37 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Варварівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Різдвянка, Воздвижівка, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Староукраїнки, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 11

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року фото 12

Наші оборонці успішно зупинили дві наступальні дії у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1563-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти фронт війна ЗСУ

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