Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 23 травня
фото: Генштаб ЗСУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

23 травня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів – скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4177 дронів-камікадзе та здійснив 1954 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. 

Новини війни в Україні

23 травня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 48 окупантів та поранено 12, знищено три одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, один пункт управління БпЛА. Також пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки та чотири гармати. Знищено або придушено 190 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Петро-Іванівки та Стариці. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили п'ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Лиман, Зарічне, Діброва, Озерне.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Крива Лука.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Степанівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Шевченка, Білицького, Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог один раз наступав у районі Тернового.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки й Цвіткового. Шість боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося три ворожі атаки в районах Білогір'я, Лугівського та у бік Приморського. Один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1550-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1525-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року
28 квiтня, 08:14
Церемонія прощання з окупантом Лаврентьєвим відбулася 23 квітня 2026 року
ЗСУ ліквідували майстра спорту з кікбоксингу, який на війну пішов з колонії
30 квiтня, 09:11
Окупанти зберігають картини у кінотеатрі Генічеська
Вкрадені експонати з Херсонського музею гниють у підвалі в Генічеську
1 травня, 18:12
Чотирьох дипломів та наукового ступіня росіянину не вистачило, щоб прийняти правильне рішення та не йти в Україну
Полонений окупант із чотирма вищими освітами та науковим ступенем розповів, чому пішов воювати
10 травня, 19:15
Генштаб ідентифікував підрозділ, військовослужбовці якого вчинили звірства
На Гуляйпільському напрямку окупанти вчинили наругу над тілами полеглих захисників
13 травня, 19:43
Унаслідок атаки окупантів по Глухову загинуло двоє цивільних
Ворог вдарив по Глухову, є загиблі та поранені
19 травня, 12:24

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу
Як захищатимуть українську енергосистему: Шмигаль зустрівся з оновленою Наглядовою радою «Укренерго»
Як захищатимуть українську енергосистему: Шмигаль зустрівся з оновленою Наглядовою радою «Укренерго»
Росіяни спалили протестантську церкву на Харківщині
Росіяни спалили протестантську церкву на Харківщині
Масштабна атака на Україну: посольство США попередило про небезпеку
Масштабна атака на Україну: посольство США попередило про небезпеку

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua