Лінія фронту станом на 23 травня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів – скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4177 дронів-камікадзе та здійснив 1954 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

23 травня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 48 окупантів та поранено 12, знищено три одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, один пункт управління БпЛА. Також пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки та чотири гармати. Знищено або придушено 190 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Петро-Іванівки та Стариці. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили п'ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Лиман, Зарічне, Діброва, Озерне.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Степанівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Шевченка, Білицького, Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Ворог один раз наступав у районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки й Цвіткового. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку

Відбулося три ворожі атаки в районах Білогір'я, Лугівського та у бік Приморського. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1550-й день повномасштабної війни в Україні.