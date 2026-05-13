На Гуляйпільському напрямку окупанти вчинили наругу над тілами полеглих захисників

Ростислав Вонс
Генштаб ідентифікував підрозділ, військовослужбовці якого вчинили звірства
Розвідка зафіксувала радіоперехоплення, в якому російський командир віддає наказ відсікти голови українських бійців

У вівторок, 12 травня, на Гуляйпільському напрямку військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку потрапили в російську засідку, двоє воїнів загинули. Після цього командир підрозділу збройних сил Російської Федерації віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, розвідка зафіксувала радіоперехоплення, де чути, як російський командир наказує відсікти дві голови «для підтвердження» та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ.

«Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни – воєнний злочин, який не має терміну давності. Такі дії, які чинять російські окупанти не поодинокі. Але за кожним злочином стоять конкретні прізвища і особи», – йдеться в заяві.

Як зазначає пресслужба Генштабу, підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено. Зокрема, за наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими. Генштаб наголосив, що винні обов’язково будуть покарані.

Нагадаємо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни

Як повідомлялося, Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині.

До слова, уперше від початку повномасштабної війни Україна передала до іноземної держави – Литви – російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Окупант був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.

