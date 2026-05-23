У Дніпрі ветеран врятував двох жінок із заблокованої квартири після прильоту

Ветеран, попри сильне задимлення, взяв у рятувальників ліхтарик та піднявся на четвертий поверх

Під час масованої атаки РФ на Дніпро у ніч проти 18 травня колишній військовослужбовець із Маріуполя Олександр допомагав рятувати поранених. Ветеран поїхав за пожежними авто, коли почув вибухи, адже хотів допомогти. Разом із рятувальниками чоловік виніс із задимленої квартири двох жінок, одна з яких не ходить після інсульту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Ми дійшли з ними до третього поверху, де була пожежа. Вище вже піднятися не було можливості, бо там був чадний газ, дим, і рятувальники сказали, що поки не загасять третій поверх, не можемо піднятися вище», – пригадав Олександр.

Будинок у Дніпрі після обстрілу фото: suspilne.media

Ветеран, попри сильне задимлення, взяв у рятувальників ліхтарик та побіг наверх. Із квартири на четвертому поверсі почув голос жінки, яка кликала на допомогу. Коли відчинив помешкання, побачив поранену, яка не могла піднятися з ліжка.

«Я зайшов до кімнати по прямій. Лежала жінка на ліжку й була присипана осколками. Жінка почала кричати: «Я інвалід, залиште мене тут», – розповів Олександр.

Людмила фото: suspilne.media

Людмила та її донька – мешканки пошкодженого будинку, яких урятував Олександр. Жінка зазначила: і зараз не може оговтатися після тієї ночі. Її донька з численними порізами від скла перебуває у лікарні.

«Ледве нас витягли, бо не могли знайти. Я погукала людину, він пішов шукати по сусідах. Він зайшов, винесли доньку, забрали в лікарню. Вдячна, що він нас почув. Арматурою він відчинив двері і нас витяг. Що ми цілі, що ми здорові, що ми живі», – пригадала Людмила.

За словами Олександра, коли жінок евакуювали, йому стало зле через отруєння чадним газом, наступного дня він звернувся до лікарні. Ветеран зазначив: діяв інстинктивно, швидко реагувати навчився на фронті. Розповів, що сам родом із Маріуполя, воював з 2022-го, два роки тому був знятий з обліку через поранення.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

‼️Уже 18 поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні, – ОВА



Вісім людей госпіталізовано. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

За попередніми даними через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.

Також глава держави розповів, що понад шість годин уночі тривала російська атака по Дніпру та області.