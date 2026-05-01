Вкрадені експонати з Херсонського музею гниють у підвалі в Генічеську

glavcom.ua
Окупанти зберігають картини у кінотеатрі Генічеська
Унікальні артефакти, які росіяни викрали з Херсонського обласного краєзнавчого музею, окупанти перетворили на купу непотребу

Експонати, які окупанти викрали з Херсонського обласного краєзнавчого музею, гниють у сирому підвалі кінотеатру в окупованому Генічеську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку Херсонського обласного краєзнавчого музею.

За інформацією музейників, навіть у пропагандистських пабліках окупаційного «міністерства культури» з’явилися дані про те, що частина викрадених колекцій перебуває у підвалі кінотеатру «Росія» у Генічеську.

«У пропагандистських пабліках фейкового «министерства культуры Херсонской области» почала ширитися інформація про те, що частина вкрадених колекцій Херсонського обласного краєзнавчого музею просто гниє у сирому підвалі кінотеатру «Росія» у Генічеську», – йдеться в повідомленні музею.

Фейковий очільник окупаційного «мінкульту» Лагойський уже спробував виправдатися, заявивши, що у неналежних умовах зберігання нібито винне «колишнє керівництво». Проте в музеї наголошують: саме російська влада відповідальна за пограбування та подальшу долю українського надбання.

«Поки вони обіцяють «вирішити питання до травня», реальність невблаганна: унікальні експонати, які десятиліттями зберігалися в належних умовах, зараз перетворені на купу непотребу в підвалі. Це і є справжнє обличчя «руского міра» – викрасти, а потім кинути пліснявіти в неналежних умовах», – йдеться в повідомленні музею.

Представники законної адміністрації музею називають таку ситуацію «парадом цинізму». Експонати, які десятиліттями зберігалися в ідеальних температурних та вологісних режимах, тепер фактично знищуються через недбалість загарбників.

«Це лише частина награбованого, якою вони намагаються імітувати «музейну діяльність». А найцінніші артефакти херсонської колекції були вивезені до окупованого Криму, а звідти, ймовірно, вже помандрували вглиб РФ», – додають музейники.

«Главком» писав, що Херсонський художній музей продовжує відстежувати культурні цінності, які викрали російські окупанти. Завдяки випадковому фото з Криму вдалося ідентифікувати дві роботи видатного майстра Єгора Толкунова, які незаконно експонуються в Сімферополі. На одному з нещодавніх знімків із Центрального музею Тавриди вдалося розпізнати одразу дві роботи херсонського митця – «Автопортрет» (1987) та «Ливарний цех» (1980). Фото було зроблене у березні 2026 року під час візиту представників окупаційного «міністерства культури».

Нагадаємо, так званому директору Центрального музею Тавриди в Криму Андрію Мальгіну оголошено підозру. Він причетний до викрадення колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка. Генпрокурор зазначив, що фактично викрадено майже 11 тис. експонатів із 14 тис. колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення.

