Росіяни спалили протестантську церкву на Харківщині

Російська терористична армія вдруге за день завдала удару по місту Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

На опублікованих фото видно охоплену вогнем будівлю однієї з релігійних громад міста. Культова споруда розташована поруч із житловими багатоповерхівками. У будівлю храму вгатив ударний безпілотник.

«У будівлі зайнялась пожежа на площі 1300 кв. м», – повідомили рятувальники.

На щастя, людей в момент удару у храмі не було.

На місці події під загрозою повторних обстрілів працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Тим часом, місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок удару в одному з мікрорайонів пошкоджено будівлю церкви «Світло Євангелія». Окрім цього, постраждав багатоквартирний житловий будинок та будівлі приватного сектору.

Нагадаємо, уночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.