Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua

Нині триває 1525-й день повномасштабної війни
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника

За минулу добу зафіксовано 226 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6251 дрон-камікадзе та здійснив 2283 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Покровське, Лісне, Новоселівка та Гаврилівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Різдвянка, Верхня Терса, Широке, Свобода, Долинка, Рівне, Новоселівка, Любицьке, Червона Криниця, Одарівка, Запорожець та Новоолександрівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 1

Минулої доби противник завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням п'яти КАБів, здійснив 58 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 2

Противник 18 разів атакував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Тернової, Охрімівки, Бочкового, Нововасилівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 3

Ворог чотири рази атакував у районах Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 4

Противник 13 разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Шийківка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 5

Противник проводив штурмові дії в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Озерного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 6

Ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Вільне та Новопавлівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 7

Українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас, Покровськ, Удачне та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 8

Противник атакував шість разів у районах населених пунктів Олександроград, Новогригорівка та у бік Вербового, Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 9

Відбулося 26 атак окупантів у районах Добропілля, Прилук, Оленокостянтинівки, Залізничногт, Святопетрівки, Мирного, Цвіткового, Чарівного та Гуляйпільського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року фото 10

Противник здійснив чотири спроби просунутися в бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.

