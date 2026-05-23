Як захищатимуть українську енергосистему: Шмигаль зустрівся з оновленою Наглядовою радою «Укренерго»

Надійний захист енергооб’єктів та формування резервів необхідного обладнання наразі залишаються у безумовному пріоритеті

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів робочу зустріч з оновленим складом Наглядової ради «Укренерго». Ключовою темою переговорів став захист та стабільна робота української енергосистеми в умовах воєнного стану. Як інформує «Главком», про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

У ході зустрічі було скоординовано першочергові кроки для підвищення загальної ефективності діяльності компанії та стабілізації ситуації на балансуючому ринку. Окрему увагу приділили інвестиційній політиці та запуску довгострокових проєктів, які є критично важливими для успішного проходження наступних осінньо-зимових періодів. Проте, як підкреслив Денис Шмигаль, надійний захист об'єктів та формування резервів необхідного обладнання наразі залишаються у безумовному пріоритеті.

Паралельно учасники зустрічі окреслили завдання для зміцнення фінансової стабільності компанії. Для досягнення цієї мети Міністерство енергетики та «Укренерго» планують активно залучати фінансову підтримку від міжнародних партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC).

«Переконаний, що спільними зусиллями зможемо покращити ефективність роботи «Укренерго» та зміцнити енергетичну стійкість країни», – резюмував Денис Шмигаль.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали один із пошкоджених Росією енергетичних об’єктів у столиці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.