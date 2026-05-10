Полонений окупант із чотирма вищими освітами та науковим ступенем розповів, чому пішов воювати

Чотирьох дипломів та наукового ступіня росіянину не вистачило, щоб прийняти правильне рішення та не йти в Україну
фото: скріншот із відео

Бажання отримати «підйомні» за контракт переважило здоровий глузд

Кандидат економічних наук із Санкт-Петербурга Сергій Драчевський, який має чотири вищих освіти, ступінь MBA (Master of Business Administration – Магістр ділового адміністрування, – ред.) у Великій Британії та досвід роботи у транснаціональних корпораціях, опинився в українському полоні. Представник російської інтелектуальної еліти став розхідним матеріалом окупаційної армії через побутові борги та кредит на BMW X6. Як інформує «Главком», відео з полоненим оприлюднив 10-й армійський корпус.

За словами Драчевського, на війну його штовхнуло безробіття та борг у сім мільйонів рублів. Навіть маючи науковий ступінь та знання мов, він не зміг знайти високооплачувану роботу в РФ, тому купився на обіцянки рекрутерів відсидітися в тилу за комп'ютером. Полонений згадує, що навіть жінка-рекрутер, дізнавшись про його бекграунд, здивовано питала: «Сергію, навіщо тобі це?». Однак бажання отримати «підйомні» за контракт переважило здоровий глузд.

Академік-окупант зізнається, що його діти не збираються воювати, а старший син одразу висловив категоричну протестну позицію. Сам Сергій вважає свій крок помилкою, спричиненою «задурманеним підходом» та тотальною пропагандою, яка обіцяла швидку перемогу. Він описує стан російського суспільства як пасивний потік, де люди починають думати лише тоді, коли війна торкається їх особисто.

Професійно оцінюючи стан держави-агресора, кандидат наук дає невтішний прогноз для російської економіки.

«Це тупик, як мінімум. Економіка наша в повній дупі. А ось що далі буде – це цілковита стагнація, якщо не буде переосмислення», – упевнений окупант.

Драчевський розповів про катастрофічну якість контингенту в армії РФ, зазначаючи, що 85% його підрозділу складали колишні в'язні або особи під слідством, а серед командування панує алкоголізм.

Наприкінці розмови Драчевський звернувся до співвітчизників із закликом не повторювати його шлях, підкреслюючи безглуздість загибелі за копійки.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього. 

Також у селищі Гришине на Покровському напрямку боєць 155-ї окремої механізованої бригади із позивним Алекс зміг перехитрити та роззброїти двох російських окупантів.

21 квiтня, 13:06
