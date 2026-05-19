Ворог вдарив по Глухову, є загиблі та поранені

Лариса Голуб
Унаслідок атаки окупантів по Глухову загинуло двоє цивільних
фото: ДСНС Сумщини
Росіяни вранці атакували Глухів безпілотниками

Вранці 19 травня окупаційні війська РФ завдали ударів по цивільній інфраструктурі Глухівської громади Шосткинського району на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки є жертви серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Сумської області.

«За даними слідства, 19 травня 2026 року близько 10:00 год ворог атакував, за попередніми даними, двома безпілотниками цивільну інфраструктуру в Глухівській громаді Шосткинського району», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними правоохоронців, удар було завдано посеред дня по цивільних об'єктах міста. За попередньою інформацією, ворог застосував два бойових безпілотника.

У місті зафіксовано суттєві руйнування: вибуховими хвилями та уламками пошкоджено адміністративні будівлі, а також декілька житлових багатоповерхівок. На місці влучання загинули дві людини. Ще двоє громадян дістали поранення різного ступеня важкості.

«Двоє людей поранено. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоповерхівки. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки», – повідомили у прокуратурі Сумської області.

«Главком» писав, що сьогодні, 19 травня, близько 10:00 години ранку російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей, також відомо про щонайменше 17 поранених. За попередніми даними, під обстрілом росіян опинилось одне з підприємств. Через російську атаку пошкоджено торговельний центр, що розташований поблизу місця влучання, супермаркет і пожежна техніка.

Нгаадаємо, вранці 19 травня окупаційні війська РФ здійснили авіаудар по житловій забудові міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі. 
 


 

Росія пошкодила «Епіцентр» у Прилуках: поранено працівників
Ворог вдарив по Глухову, є загиблі та поранені
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Окупанти вдарили балістикою по центру Прилук: є загиблі та багато поранених
Ворог вдарив по Краматорську фугасною авіаційною бомбою, є поранені (фото)
Держетнополітики підтвердила висновок експертизи про зв’язок УПЦ з Московським патріархатом
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

