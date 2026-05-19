Ворог вдарив по Глухову, є загиблі та поранені

Росіяни вранці атакували Глухів безпілотниками

Вранці 19 травня окупаційні війська РФ завдали ударів по цивільній інфраструктурі Глухівської громади Шосткинського району на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки є жертви серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Сумської області.

«За даними слідства, 19 травня 2026 року близько 10:00 год ворог атакував, за попередніми даними, двома безпілотниками цивільну інфраструктуру в Глухівській громаді Шосткинського району», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За попередньою інформацією, ворог застосував два бойових безпілотника.

У місті зафіксовано суттєві руйнування: вибуховими хвилями та уламками пошкоджено адміністративні будівлі, а також декілька житлових багатоповерхівок. На місці влучання загинули дві людини. Ще двоє громадян дістали поранення різного ступеня важкості.

«Двоє людей поранено. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоповерхівки. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки», – повідомили у прокуратурі Сумської області.

«Главком» писав, що сьогодні, 19 травня, близько 10:00 години ранку російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей, також відомо про щонайменше 17 поранених. За попередніми даними, під обстрілом росіян опинилось одне з підприємств. Через російську атаку пошкоджено торговельний центр, що розташований поблизу місця влучання, супермаркет і пожежна техніка.

Нгаадаємо, вранці 19 травня окупаційні війська РФ здійснили авіаудар по житловій забудові міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.





