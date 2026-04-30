ЗСУ ліквідували майстра спорту з кікбоксингу, який на війну пішов з колонії

Сили оборони знищили російського окупанта Сергія Лаврентьєва. Про це інформує «Главком».

Ліквідація окупанта Лаврентьєва

Сергій Лаврентьєв був ексдиректором будівельної компанії «Алза» та майстром спорту Росії з кікбоксингу. Про його похорон повідомила «Асоціація кікбоксингу Чувашії». Церемонія прощання з Лаврентьєвим відбулася 23 квітня 2026 року.

Відомо, що окупант служив у Повітряно-десантних військах, у штурмовій бригаді.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про точну дату ліквідації Лаврентьєва.

Перша інформація про його загибель на війні з'явилася у серпні 2024 року. Пізніше, у січні 2025 року, у мережі з'явилася інформація, що Сергій Лаврентьєв вважався зниклим безвісти.

Кримінальна справа проти Лаврентьєва

Сергій Лаврентьєв був директором будівельної компанії «Алза», її він придбав у 2002 році, коли вона займалася пошиттям спецодягу. З 2004 року структура почали будувати гаражі, працювати на підрядах у будівельних фірм.

У грудні 2013 року «Алза» почала будувати біатлонний центр в Чувашії.

Однак із середини 2010-х будфірма перебувала у складному фінансовому стані. Компанія не змогла здати два будинки, а у 2019 році Лаврентьєва затримали та звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі та зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно з версією слідства, з листопада 2014 року по серпень 2016 року за вказівкою Лаврентьєва його підлеглі виготовили та передали на підпис заступнику міністра спорту Чувашії Олексію Яковлєву фіктивні документи про те, що «Алза» у рамках виконання держконтракту закупила та поставила у мінспорту спортивний інвентар та обладнання для біатлонного центру, чого не було насправді.

У вересні 2020 року суд призначив Яковлєву 5,5 років колонії загального режиму, Лаврентьєв отримав вісім років колонії загального режиму.

Роботи щодо біатлонного центру були завершені лише у 2025 році.