Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували майстра спорту з кікбоксингу, який на війну пішов з колонії

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Церемонія прощання з окупантом Лаврентьєвим відбулася 23 квітня 2026 року

У вересні 2020 року Лаврентьєв отримав вісім років колонії загального режиму

Сили оборони знищили російського окупанта Сергія Лаврентьєва. Про це інформує «Главком».

Ліквідація окупанта Лаврентьєва

Сергій Лаврентьєв був ексдиректором будівельної компанії «Алза» та майстром спорту Росії з кікбоксингу. Про його похорон повідомила «Асоціація кікбоксингу Чувашії». Церемонія прощання з Лаврентьєвим відбулася 23 квітня 2026 року.

Відомо, що окупант служив у Повітряно-десантних військах, у штурмовій бригаді. 

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про точну дату ліквідації Лаврентьєва.

Перша інформація про його загибель на війні з'явилася у серпні 2024 року. Пізніше, у січні 2025 року, у мережі з'явилася інформація, що Сергій Лаврентьєв вважався зниклим безвісти.

Кримінальна справа проти Лаврентьєва

Сергій Лаврентьєв був директором будівельної компанії «Алза», її він придбав у 2002 році, коли вона займалася пошиттям спецодягу. З 2004 року структура почали будувати гаражі, працювати на підрядах у будівельних фірм.

У грудні 2013 року «Алза» почала будувати біатлонний центр в Чувашії.

Однак із середини 2010-х будфірма перебувала у складному фінансовому стані. Компанія не змогла здати два будинки, а  у 2019 році Лаврентьєва затримали та звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі та зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно з версією слідства, з листопада 2014 року по серпень 2016 року за вказівкою Лаврентьєва його підлеглі виготовили та передали на підпис заступнику міністра спорту Чувашії Олексію Яковлєву фіктивні документи про те, що «Алза» у рамках виконання держконтракту закупила та поставила у мінспорту спортивний інвентар та обладнання для біатлонного центру, чого не було насправді.

У вересні 2020 року суд призначив Яковлєву 5,5 років колонії загального режиму, Лаврентьєв отримав вісім років колонії загального режиму.

Роботи щодо біатлонного центру були завершені лише у 2025 році.

Теги: смерть війна кікбоксинг окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua