«Оздоровлення» і «відпочинок»: окупанти хочуть вивезти дітей Луганщини до Карелії

Місцевим дітям пропонують відвідати «курорти» у полярних широтах РФ

Голова законодавчих зборів російської Республіки Карелія Елісан Шандалович приїхав у тимчасово окуповану частину Луганської області і запропонував вивезти маленьких українців на «прекрасні курорти» Карелії задля «відпочинку» та «оздоровлення». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Таку пропозицію карельський чиновник зробив під час зустрічі з головою так званої «народної ради» на тимчасово окупованій території Луганської області Денисом Мірошниченком.

«Зважаючи на те, яким чином росіяни “відпочивають” у полярних широтах це аж ніяк не сприяє оздоровленню», – йдеться в повідомленні.

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У ЦНС зауважили, що часті поїздки керівників різних регіонів РФ із намірами «виторгувати» собі певну кількість дітей під завуальованими приводами «оздоровлення», «відпочинку» та «культурного обміну», з одного боку, мають суто практичну мету – списання бюджетних коштів на ці заходи. Втім, все більше з’являються свідчення про викрадення неповнолітніх та торгівлю людьми.

Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій у жодному разі не скеровувати своїх дітей на будь-які поїздки, організовані окупаційними адміністраціями.

Раніше «Главком» писав, скільки українських дітей загинули через повномасштабну агресію Росії, за офіційними підрахунками прокуратури.

Крім того, за даними ОБСЄ, загарбники примусово депортували або іншим чином передали до Росії понад 14 тис. дітей.

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До того ж, росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру, повідомляє уповановажений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Розцінки» сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який «скоро піде до школи» пропонують 250 тис рублів (130 тис грн).