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Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
фото ілюстративне

Завдяки стійкості воїнів ЗСУ росіяни не досягли успіху поблизу Бахмута

Російські загарбники розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута», – йдеться в повідомленні.

Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли.

Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони фото 1

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається залишати Бахмут, а за умови отримання далекобійної зброї почне деокупацію Донбасу. 

До слова, Росія, ймовірно, готує новий масштабний наступ.

Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також: Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям 
Теги: Бахмут ЗСУ окупанти війна

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