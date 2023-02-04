Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони

Завдяки стійкості воїнів ЗСУ росіяни не досягли успіху поблизу Бахмута

Російські загарбники розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута», – йдеться в повідомленні.

Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається залишати Бахмут, а за умови отримання далекобійної зброї почне деокупацію Донбасу.

До слова, Росія, ймовірно, готує новий масштабний наступ.

Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.

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Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.