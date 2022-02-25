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    Путін хоче вести переговори із Зеленським

    Путін хоче вести переговори із Зеленським

    Раніше Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів

    Путін готовий вести переговори із Зеленським. Про це повідомляє сайт Кремля.

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    Голова КНР Сі Циньпін та президент країни-агресора Володимир Путін у п'ятницю, 25 лютого, провели телефонну розмову, темою якої стала Україна.

    Наголошується, що Китай закликав Росію та Україну провести переговори. Голова КНР висловився за «врегулювання української кризи шляхом переговорів».

    Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням станом на обідню пору цього дня.

    Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

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    Теги: Путін Україна президент
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    Путін хоче вести переговори із Зеленським