Садовий повідомив, як працюють школи у Львові після обстрілу

Садовий: «Через перебої енергопостачання та зв’язку сьогодні уроків не буде»

У Львові вже три години триває повітряна тривога, мер міста Андрій Садовий попередив, що діти, які прийшли вранці до шкіл, залишатимуться в укриттях допоки не мине небезпека. Про це Садовий написав у Facebook.

«Понад три години у місті триває повітряна тривога. Діти, які прийшли вранці до шкіл, залишаються в укриттях. Всім організували перекус. Забрати їх можна лише після відбою, адже безпека перш за все! Водночас усіх мешканців міста за потреби впускають в укриття», – написав Садовий.

Мер Львова також зазначив, що наразі у деяких школах працює резервне освітлення.

«Через перебої енергопостачання та зв’язку сьогодні уроків не буде. Про формат навчання на найближчі дні повідомимо згодом», – зазначив Садовий.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.