МАГАТЕ: на Чорнобильській АЕС немає незаявлених ядерних матеріалів

На початку листопада за запитом уряду України МАГАТЕ перевірило три об’єкти в Україні

Перевірку ЧАЕС провели інспектори МАГАТЕ та Держатомрегулювання України

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) підтвердило відсутність незаявлених ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС за результатами успішно проведеної інспекції цього об'єкта в період з 22 по 24 листопада в рамках угоди між Україною і МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

«Мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Зауважень з боку інспекторів немає», – повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ).

Інспекція була проведена під час чергової ракетної атаки на енергосистему України з боку Росії 23 листопада. Представники МАГАТЕ стали свідками знеструмлення промислового майданчика ЧАЕС та переведення його об’єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів.

Під час місії представники МАГАТЕ відвідали пункти захоронення радіоактивних відходів «Підлісний» та «Буряківка», комплекс виробництв «Вектор» ДСП «ЦППРВ» та лабораторії ДСП «ЧАЕС». Також вони мали змогу особисто поспілкуватися з персоналом підприємств, ознайомитися з умовами роботи та обладнанням.

Раніше інспектори МАГАТЕ не виявили незаявлених ядерних матеріалів також на Південноукраїнській АЕС і в Національному технічному центрі «Харківський фізико-технічний інститут».

На початку листопада за запитом уряду України МАГАТЕ перевірило три об’єкти – Інститут ядерних досліджень у Києві, Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах і ВО «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі після того, як Російська Федерація звинуватила Україну у діяльності на цих об'єктах.

Раніше стало відомо, чи збираються рашисти виводити війська з Енергодара.

Крім того, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні.

Також генерал Маломуж висловив припущення, коли окупанти підуть із Запорізької АЕС.



