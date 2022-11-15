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Майже вся Тернопільщина знеструмлена

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Майже вся Тернопільщина знеструмлена
Ситуація в енергетиці критична 
фото з відкритих джерел


Рашисти вразили сьогодні енергооб'єкти по всій Україні 

Наразі 90% Тернопільської області без електроживлення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

«Укренерго» повідомило, що по всій території України запроваджено аварійні відключення світла. Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв‘язком», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, через масовану ракетну атаку Росії  80% Львова залишається без світла, у місті призупинено подачу тепла.

Сьогодні окупанти вчинили наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни.

На тлі масованої ракетної атаки президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави закликав громадян берегти себе. Президент також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. 

15 листопада вибухи пролунали у більшості українських областей. Під ударом опинилися Київська, Львівська, Рівненська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Хмельницька та інші області. 

Нагадаємо, російські загарбники випустили по Україні приблизно сотню ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети. 

Як відомо, російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.

Теги: Тернопільщина Укренерго

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