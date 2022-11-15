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Це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни – міністр енергетики

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни – міністр енергетики

Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів

Сьогодні знову Росія наносить масштабні ракетні удари по об‘єктах енергетики. Це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни,  повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. 

Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів. Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.

«Запроваджені аварійні відключення. Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими. Прошу всіх поставитись з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ», – написав Галущенко. 

Російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

Тимошенко зазначив, що найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. «Укренерго» вимушене розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

Теги: ворог міністр обстріл росія Укренерго

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