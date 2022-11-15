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80% Львова без світла: Садовий розповів про ситуацію після обстрілів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
80% Львова без світла: Садовий розповів про ситуацію після обстрілів
фото ілюстративне

Внаслідок ракетного обстрілу одну людину поранено

Через масовану ракетну атаку Росії  80% Львова залишається без світла, у місті призупинено подачу тепла. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

«Ситуація дуже складна. 80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема.  Наші комунальники вже запускають дизель-генератори», – написав Садовий.

Мер Львова також повідомив, що  внаслідок ракетного обстрілу одну людину поранено. «Потерпілого оперативно госпіталізували», – зазначив садовий.

У місті не курсують трамваї та тролейбуси. Відновлювальні  роботи почнуться після завершення тривоги.

Також Садовий зазначив, що всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги. «Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що удень 15 листопада, під час масованої ракетної атаки на Україну стало відомо, що у Львові частково зникло електропостачання.

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Теги: Львів обстріл машини школярі

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