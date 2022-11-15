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Зеленський звернувся до українців із терміновим проханням 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський звернувся до українців із терміновим проханням 
«Ворог свого не доб'ється»
скріншот із відео

Українці, бережіть себе

На тлі масованої ракетної атаки президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави закликав громадян берегти себе. Президент також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. За словами Володимира Зеленського, ворог запустив 85 ракет. У польоті, ймовірно, є зо два десятки ворожих ракет, тому важливо перебувати в укриття. 

Ціллю ворожих ракетних ударів стала енергетична інфраструктура нашої держави. Президент підкреслив, що спеціалісти працюють над відновленням електропостачання.

«Ворог свого не доб'ється. Ми все відновимо і все переживемо», – сказав Зеленський.

Після поразки на півдні Росія знову вирішила продемонструвати, що є країною-терористом. Окупанти це доводять просто зараз.

15 листопада вибухи вже пролунали у більшості українських областей. Під ударом опинилися Київська, Львівська, Рівненська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Хмельницька та інші області. 

Нагадаємо, російські загарбники випустили по Україні приблизно сотню ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети. 

Як відомо, російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.

Теги: ворог інфраструктура обстріл окупанти президент росія укриття

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