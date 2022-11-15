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Масований ракетний обстріл: «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масований ракетний обстріл: «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів
фото: пресслужба Укрзалізниці

Середній час затримки рейсів 30 хв.

Через масовану атаку російських ракет по території України в країні впала напруга, у зв’язку з чим «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів.

Через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються такі рейси:

  • №88 Ковель-Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;
  • №17 Харків-Ужгород затримується на 30 хвилин;
  • №711 Краматорськ-Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ-Перемишль, №750 Ужгород-Київ, безпересадкові вагони Відень-Київ, №772 Хмельницьки-Київ, №86 Львів-Запоріжжя, №55 Київ-Рахів.

Нагадаємо, пообіді 15 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у Києві та низці регіонів України  пролунали вибухи.  Як пишуть мешканці столиці, у соцмережах в місті стався приліт. Момент вибуху зафіксували користувачі соцмереж.

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Теги: Відень Запоріжжя Львів обстріл тривога Ужгород Укрзалізниця Харків

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