Масований ракетний обстріл: «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів

Середній час затримки рейсів 30 хв.

Через масовану атаку російських ракет по території України в країні впала напруга, у зв’язку з чим «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів.

Через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються такі рейси:

№88 Ковель-Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;

№17 Харків-Ужгород затримується на 30 хвилин;

№711 Краматорськ-Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ-Перемишль, №750 Ужгород-Київ, безпересадкові вагони Відень-Київ, №772 Хмельницьки-Київ, №86 Львів-Запоріжжя, №55 Київ-Рахів.

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Нагадаємо, пообіді 15 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи. Як пишуть мешканці столиці, у соцмережах в місті стався приліт. Момент вибуху зафіксували користувачі соцмереж.