Окупанти вдарили по Луцьку: є шестеро постраждалих, двоє у важкому стані

У мережі поширювалася інформація про можливе влучання в супермаркет АТБ

Реактивний «шахед» пошкодив цивільну інфраструктуру, зокрема гуртівню європейських товарів

У Луцьку внаслідок атаки російського реактивного «шахеда» зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Відомо про шістьох постраждалих, двоє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомив очільник Волинськоъ ОВА Роман Романюк, пише «Главком».

Зокрема, пошкоджень зазнала гуртівня європейських товарів «ЄвроГурт». За попередніми даними, усередині торговельного павільйону могли перебувати люди. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

На місці працюють екстрені служби, триває локалізація пожежі. Представник влади повідомив, що прямує на місце події, та пообіцяв надати додаткову інформацію згодом.

Раніше місцеві пабліки повідомляли про стовп диму над Луцьком і можливе загоряння торговельних павільйонів. Також поширювалася інформація про ймовірне влучання в супермаркет АТБ, однак місцеві жителі її не підтверджували.

Варто нагадати, що російські реактивні дрони подолали 820 км до Львова та 880 км до Луцька під час польотів із тимчасово окупованого Криму. Радник президента України Сергій Бескрестнов повідомив, що противник перевіряє можливості застосування таких безпілотників для атак на західні області України.