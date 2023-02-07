«Максимум два тижні». Голова Луганської ОВА пояснив, навіщо росіяни поспішають з наступом

Сергій Гайдай називає 15 лютого – опорною датою у планах рашистів на Донбасі

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прогнозує, що загострення на фронті розпочнеться з 15-го лютого. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

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«Насправді під час війни я б не прив’язувався саме до якоїсь дати. Це може відбутися і після обіду 14-го чи зранку 16-го. На чому я роблю свої висновки? Ми спостерігаємо, що дійсно росіяни давно вже підтягують техніку та особовий склад, плюс у них досі діє часткова мобілізація, яка нібито закінчилася, але насправді ні», – сказав Гайдай.

Очільник області зазначив, що ті сили, якими Росія закидала по Соледару, Бахмуту та інших напрямках, – це був непотріб. Але з мобілізованих вони таки зібрали декілька сотень тисяч, які відправлені на навчання на різні полігони в Росії та Білорусі.

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«Двомісячний термін цих навчань завершується якраз на початку лютого. Плюс ще два тижні потрібно для переміщення цих мобілізованих на територію окупованих частин України. Звідси й випливає цей часовий простір – після 15-го. У росіян немає місяців, бо в ЗСУ через більш-менш зрозумілі терміни будуть і «Бредлі», і «Леопарди», і все інше. Тобто їм треба працювати на випередження, і за два тижні – це максимум», – додав він.

Раніше Гайдай повідомляв, що окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель.