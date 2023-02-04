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Колаборантів із сім’ями готують до евакуації з Луганщини – Генштаб

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Колаборантів із сім’ями готують до евакуації з Луганщини – Генштаб
На кількох напрямках противник продовжує наступальні дії та зазнає великих втрат
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 4 лютого

Триває 346-а доба повномасштабної війни Росії проти України. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 лютого.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, є жертви серед цивільного населення. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода - Сумської та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів, зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено чотири БпЛА противника типу «Орлан-10». А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два  райони зосередження живої сили противника та одну важку вогнеметну систему «Cолнцепьок».

Нова хвиля «евакуації»

Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.

Теги: Генштаб обстріл наступ

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