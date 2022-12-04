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Блінкен: Путін перейшов до варварської тактики випаленої землі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Блінкен: Путін перейшов до варварської тактики випаленої землі
Блінкен: «Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність»
фото з відкритих джерел

Держсекретар США назвав справжнім варварством намагання Путіна використати зиму як зброю

Російський диктатор Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України. Так пояснив ракетні удари по енергосистемі України державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Politico. 

«Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на сході та півдні України. Це не вдалося, тому що українські військові відтіснили і повернули багато територій, які захопив Путін», – сказав Блінкен.

Держсекретар США назвав справжнім варварством намагання Путіна використати зиму як зброю.

«Вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву і холод саме в той час, коли наступають зимові місяці. Це справді варварство», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та партнерами по G7 мають намір надалі нарощувати обсяги допомоги Україні, щоб позбавити кремлівського диктатора Володимира Путіна можливості тримати у заручниках решту світу.

До слова, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон. 

Теги: війна росія окупанти Україна

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