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Більше 60 ударів по громадах: як рашисти у неділю тероризували Сумщину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Більше 60 ударів по громадах: як рашисти у неділю тероризували Сумщину
Відомо про сім пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців
фото з відкритих джерел

Під ворожим вогнем опинилися чотири громади Сумської області

У неділю станом на 21 годину ворог обстріляв чотири громади Сумщини, всього завдавши 64 удари. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

«Протягом дня росіяни здійснили 64 удари по території області. Під ворожим вогнем були чотири громади», – йдеться у повідомленні.

Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села. Без постраждалих. 

По Новослобідській громаді працювала ворожа артилерія, було п'ять «прильотів». Відомо про сім пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.

Великописарівську громаду загарбники обстріляли двічі за день. 24 ворожі міни 120 мм калібру розірвалися на прикордонні Сумщини. Без жертв і руйнувань.

У напрямку наших населених пунктів у Шалигинській громаді ворог здійснив постріли з автомату. Без наслідків.

Нагадаємо, секретар з питань Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що президент Росії Володимир Путін «очевидно сильно переоцінив» можливості своєї армії.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

До слова, триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань.

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Теги: Україна окупанти росія Сумщина війна

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